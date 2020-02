Aviaria, nuovo focolaio: quasi 20mila polli abbattuti in Cina

Non bastava l’epidemia di coronavirus: dopo lo scoppio del virus 2019 n-CoV le autorità cinesi hanno segnalato anche un nuovo focolaio di aviaria in un allevamento di polli nella città di Shaoyang.

Il virus dell’aviaria si è diffuso in una fattoria della provincia di Hunan,non distante da Wuhan, epicentro del coronavirus. Sono stati contagiati circa 4500 polli e altri 17828 sono stati abbattuti e smaltiti in sicurezza.

Al momento non sono stati riportati contagi tra la popolazione, ma questo nuovo caso di aviaria sta mettendo in difficoltà le autorità sanitarie cinesi, già impegnate a cercare di contenere l’epidemia di coronavirus.

Dalla fine di dicembre ad oggi ad oggi il nuovo 2019 n-CoV ha infatti già contagiato più di 17mila persone, uccidendone 361.

Oltre al coronavirus, è possibile che ora la Cina debba fronteggiare anche il virus H5N1, responsabile dell’influenza aviaria: la malattia, contagiosa per l’uomo, causa gravi malattie respiratorie nei polli, per i quali può essere letale.

Nell’uomo, i sintomi dell’influenza aviaria sono simili a quelli della comune influenza e, in alcuni casi, si possono verificare complicazioni all’apparato respiratorio.

Le infezioni umane avvengono in seguito all’esposizione con polli vivi infetti, mentre è difficile che il contagio si diffonda da uomo a uomo.

In Italia dobbiamo preoccuparci? Secondo Coldiretti la risposta è no, perché non importiamo carne di pollame dalla Cina.