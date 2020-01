Australia: il video straziante del vombato carbonizzato che attraversa la strada in cerca di cibo fuggendo dagli incendi

Non solo koala, anche altri animali stanno perdendo la vita a causa dei devastanti incendi che stanno bruciando l’Australia e questo vombato carbonizzato non è che l’ennesima vittima. Stava attraversando la strada in cerca di cibo e acqua, quando il ciclista Michael Richardson, di passaggio vicino a Kulnura, sulla costa centrale del Nuovo Galles del Sud, lo ha visto e dispiaciuto, si è fermato per dargli da bere.

Dopo averlo aiutato a dissetarsi offrendogli la sua bottiglia, lo ha filmato:

“Povero Wombat bruciato. Super triste da vedere. 😢 – Gli ho dato metà della mia bottiglia d’acqua”.

Poor burnt Wombat. Super sad to see. 😢 – Gave it half my water bottle. #Bushfire #AustralianFires pic.twitter.com/zr2UmvJySF — Michael Richardson (@m_richo) January 5, 2020

La sua pelliccia era stata bruciata in alcuni punti dalle fiamme, ma per fortuna il vombato era riuscito miracolosamente a sopravvivere. Anche se non è detto che resista a lungo.

Purtroppo, da quando sono iniziati gli incendi in Australia, moltissimi animali selvatici hanno perso la vita, basti pensare che le vittime totali sarebbero circa 480 milioni secondo l’Università di Sidney, ma probabilmente i dati reali superano le stime. Canguri, koala, pecore, tutte vittime delle fiamme che hanno già risucchiato 4 milioni di ettari di terreno, con i koala in prima fila con circa 8mila morti. Per non parlare dei tantissimi animali ustionati e feriti, alcuni con le unghie sciolte dalle fiamme, destinati a dolori lancinanti.

Gli incendi hanno anche ucciso persone e distrutto migliaia di abitazioni. E purtroppo la situazione non sembra destinata a migliorare, le autorità ritengono infatti che gli incendi boschivi continueranno a bruciare almeno fino a marzo nel Nuovo Galles del Sud, Victoria e nell’Australia Meridionale.

Photo Credit: Twitter