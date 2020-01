Australia: un cane condivide l’acqua con un koala assetato, il video della loro amicizia diventa virale

Dall’Australia in questi giorni arrivano notizie ed immagini drammatiche sulla situazione degli animali, vittime degli incendi. Non mancano però, fortunatamente, anche storie di solidarietà e speranza. Protagonisti in questo caso sono un cane molto generoso e un koala assetato…

Mentre gli incendi boschivi stanno devastando il sud dell’Australia, ad Adelaide, un’adorabile interazione tra due insoliti amici a quattro zampe ha fornito un momento di conforto al dolore e alla preoccupazione che sta sconvolgendo il paese.

La famiglia di Riley e Olivia Stone ha un visitatore abituale, un koala della zona che spesso si aggira nei dintorni della loro abitazione. Stavolta, particolarmente assetato a causa degli incendi boschivi e della siccità, è stato sorpreso a condividere l’acqua con il loro cane Rusty nel bel mezzo di un giardino ad Ashton, nella zona collinare di Adelaide.

L’insolita accoppiata è stata filmata in un video che è diventato virale sul web. La cosa che ha stupito tutti è la reazione del cane nei confronti di chi era lì a prendere ciò che, teoricamente, era suo. Rusty, infatti, non solo non si è arrabbiato ma si è mostrato molto generoso e addirittura affettuoso, regalando anche qualche leccatina al suo nuovo amico.

Un piccolo momento di sollievo dalla terribile situazione degli incendi e ancora una volta una storia che ci fa vedere quanto abbiamo tanto da imparare dagli animali!

