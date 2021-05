In Australia nati 7 cuccioli di Diavolo della Tasmania. Non accadeva da più di 3mila anni

Dall’Australia arriva una splendida notizia: sono appena venuti alla luce sette esemplari di Diavolo della Tasmania (Sarcophilus harrisii), il più grande carnivoro marsupiale del mondo. Non accadeva da oltre 3mila anni, da quando questa specie era scomparsa dalla terraferma australiana.

L’emozionante nascita dei piccoli, che fa ben sperare i biologi conservazionisti sul futuro di questi iconici animali, è avvenuta nel Santuario della Fauna selvatica di Barrington, un’area di 400 ettari in cui nel 2020 sono stati trasferiti 26 esemplari.

Abbiamo lavorato instancabilmente nell’ultimo decennio per restituire i Diavoli della Tasmania all’Australia continentale, con la speranza che possa instaurarsi una popolazione in modo duraturo. – commenta Tim Faulkner, Presidente dell’Aussie Ark Conservation Group. – Li abbiamo osservati da lontano fino a quando non è arrivato il momento di intervenire e confermare la nascita dei piccoli. È stato davvero un bel momento momento!

Da quanto riportano gli esperti, i piccoli appena nati godono di buona salute, ma nelle prossime settimane i ranger si monitoreranno costantemente la loro crescita. In totale sarebbero circa 25mila gli esemplari di Diavolo della Tasmania che vivono sull’isola da cui la specie prende il nome e che nel 2008 è stata inserita dall’IUCN nella Lista Rossa tra quelle in via d’estinzione. Infatti, sull’Isola della Tasmania a partire partire dagli anni Novanta la popolazione è drasticamente diminuita, principalmente a causa di un tumore facciale che colpisce unicamente questa specie.

