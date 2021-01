L’agente della stradale che ha fermato il traffico per far attraversare una coppia di anatre e i loro 11 anatroccoli

Una coppia di anatre con ben 11 pulcini stava cercando di attraversare una strada trafficata. Un’agente della polizia stradale che passava di lì ha deciso di fermare il traffico in modo da fare passare gli animali in tutta sicurezza.

Una pattuglia della Polizia Stradale Federale (PRF) del Paraná (Brasile) qualche giorno fa si è trovata di fronte ad un’insolita situazione. Una famigliola di anatre locali cercava di attraversare la strada con tutti i rischi che questo comporta. Un agente è allora sceso dall’auto, ha rallentato il traffico e ha offerto il suo aiuto a questi animali in pericolo.

Come si vede dalle foto, l’insolita famiglia presente ai margini della strada è stata presa in cura e subito liberata in un luogo più sicuro.

Si trattava di due esemplari di anatra arborea facciabianca (Dendrocygna viduata), conosciuta in Brasile come irerê e tipica di varie zone del Sud America oltre che dell’Africa subsahariana. Insieme a mamma e papà, vi erano ben 11 dolcissimi anatroccoli.

Un gesto delicato che ci fa sperare in un mondo migliore in cui l’essere umano si renda finalmente conto che non è migliore di nessuna altra specie animale e che per tutte dobbiamo avere assoluto rispetto.

Fonti: Gov.br / PRF Paraná Facebook

