Artigiani spagnoli fabbricano carta sostenibile con sterco di asino

Puntare ad un’economia circolare significa anche vedere i nostri rifiuti come risorse perfino.. la cacca! Ed è precisamente quello che hanno fatto questi artigiani spagnoli con il letame degli asini.

Dopo la carta di cacca di mucca, di capra e di elefante, arriva anche la carta fatta con il letame degli asini. A produrre la Dung Paper – come l’hanno chiamata – è la Sastres Papers, una piccola azienda catalana specializzata nella produzione di carta artigianale per belle arti e design grafico. (LEGGI anche: Carta sostenibile senza abbattere alberi dalla… cacca)

A marzo dell’anno scorso, Jordi Torrent, coordinatore generale dell’azienda, approfittando della poca attività durante il primo periodo della pandemia, iniziò a sperimentare prendendo spunto della carta fatta di cacca di elefante. Il risultato: una carta sostenibile, di buona qualità che viene già venduta in diversi paesi con lo slogan – alludendo con umorismo all’attuale situazione mondiale – “paper de merda per a un temps de merda”, ovvero carta di merda per tempi di merda.

Paper de merda per uns temps de merda, au! ;)Papel de estiércol de burro / Donkey dung paperEs pot trobar a @… Posted by AQUARI PAPER on Saturday, November 21, 2020

Per via della dieta ricca di fibre, la Dung Paper viene realizzata con la cacca degli asini catalani – uno dei simboli della regione – utilizzando una tecnica tradizionale: si mescola prima il letame con l’acqua, poi lo si mette in una pressa e infine si lascia asciugare la carta prima di avvolgerla e venderla.

Avui hem anat can @SastresPaperers i hem fet paper. En tenen fins i tot de fems de burro català! Exporten arreu del món i fan uns tallers fantàstics -a Banyoles o on calgui-.

Docents, fires, biblioteques… mireu la seva plana web i contracteu-les!: https://t.co/b1Ga9QFeha pic.twitter.com/Wbes9WGRpf — David Berga #IStandWithTigray (@davidberga) February 28, 2021

La carta di cacca di asino realizzata a mano è di ottima qualità e può essere utilizzata per stampare, scrivere o disegnare. Di certo, visto il prezzo, è da usare per un’occasione speciale, un solo foglio A4 infatti costa circa 1,60 euro. Il colore è marrone, ma tranquilli non emana odori.

LEGGI anche: