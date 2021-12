Arriva per la prima volta in Italia il circo che sostituisce gli animali con gli ologrammi

Niente sfruttamento né sofferenze: qualche giorno fa a Bari è approdato il Circus Atmosphere, un circo davvero rivoluzionario e divertente. Il motivo? Durante gli spettacoli nessun leone o elefante è costretto a esibirsi e sottoposto a stress e torture. Gli animali, però, sono protagonisti lo stesso. Non in carne ed ossa, ma prendono vita grazie a degli ologrammi. E il risultato è davvero sorprendente, come testimoniano le immagini pubblicate sulla pagina del circo.

È la prima volta che il circo che utilizza ologrammi per sostituire gli animali selvatici (e ricreare un’atmosfera magica) fa tappa nel nostro Paese. Naturalmente, oltre a gorilla, elefanti e altri animali proiettati, ci sono acrobati, clown, pattinatori, ballerini e contorsionisti che, con i loro numeri, fanno divertire adulti e bambini.

ΚΕΡΚΥΡΑ(ΑΛΥΚΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ)ΑΠΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: 18:00 & 20:30.ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 11:30 &… Posted by CIRCUS ATMOSPHERE on Wednesday, November 24, 2021

Il tendone giallo del Circus Atmosphere resterà a Bari fino a 30 gennaio 2021. Gli spettacoli sono in programma sabato, domenica e festivi alle 17,30 e 20, nei feriali alle 17,30 e alle 21.

BARI VIA NAPOLIDal 25 Dicembre al 30 Gennaio.CIRCUS ATMOSPHERE un mondo magico,in cui… Posted by CIRCUS ATMOSPHERE on Tuesday, December 14, 2021

A proposito di show circensi senza animali, qualche anno fa vi abbiamo parlato del Roncalli Circus, il primo circo tedesco dove gli animali sono ologrammi. In Germania l’idea ha riscosso un grande successo. In Italia, però, siamo ancora paurosamente indietro. Troppe persone portano i loro figli ad assistere a spettacoli crudeli in cui tigri, elefanti, scimmie e altri poveri animali sono costretti a subire torture e messi in ridicolo.

Non sarebbe bellissimo se in Italia tutti i circhi seguissero l’esempio virtuoso del Circus Atmosphere?

