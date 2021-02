Nell’arena che ospitava crudeli corride, al posto dei tori ci saranno alberi da frutto, piante native e orti

Lo spazio che un tempo era utilizzato per le crudeli corride, ora ospiterà vita e natura.

Nella vecchia arena El Bosque che ospitava la crudele tradizione delle corride, sarà costruito un mega vivaio che produrrà piantine di alberi da frutto, alberi nativi, semi e altro materiale forestale per rimboschire tutte le aree circostanti del dipartimento di Quindío, in Colombia. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Ambiente colombiano Carlos Correa.

“Con il sostegno del governo nazionale, attraverso il ministero, e in collaborazione con il sindaco di Armenia e con la Corporazione Autonoma Regionale di Quindío, trasformeremo l’arena in un polmone per Quindío e per il paese, un punto di riferimento ambientale, costruendo un mega vivaio che servirà a seminare alberi e piante per garantire la sicurezza alimentare”, ha comunicato il ministro colombiano.

Questo mega-progetto trasformerà l’arena in un luogo dove seminare vita, pieno di sentieri vegetali, giardini, orti, percorsi colorati con fogliame, le cui mura della piazza ospiteranno giardini e orti verticali e al cui interno ci saranno sentieri in cui cresceranno ortaggi e fiori.

Per il sindaco di Armenia José Manuel Ríos, questo progetto sarà il punto di partenza per iniziare e portare nelle istituzioni educative e negli orti urbani un percorso di educazione e amore per la fauna e la flora.

“Sarà uno stimolo per il progresso della nostra città. Armenia sarà riconosciuta come la capitale verde della Colombia e diventerà un esempio di trasformazione ambientale per il resto del paese”, ha dichiarato il sindaco del comune colombiano.

Festeggiamo questa grande notizia con entusiasmo, uno degli spazi abitualmente utilizzato in passato per una violenta tradizione di tortura verso gli animali si trasformerà in uno splendido scenario di riconciliazione con la natura.

¡CRQ sembrará 2 millones de árboles en el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023! Así lo hizo saber el dir CRQ, José Manuel Cortés Orozco, quien también se refirió al trabajo con @AlcaldiaArmenia para crear un mega vivero en la Plaza de Toros @CarlosECorreaE @MinAmbienteCo pic.twitter.com/sQFNutIjQD — CRQ (@CorpoQuindioCRQ) February 14, 2021

Fonte: Minambiente Colombia

