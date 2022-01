Ermes Zuccarello, il pensionato che in 7 anni ha costruito più di 500 casette per salvare gli uccellini dal freddo

Si chiama Ermes Zuccarello, ha 70 anni e da quando è in pensione, per passione, si è trasformato in una sorta di “architetto per uccellini”. L’uomo costruisce infatti casette in legno per salvare dal freddo i volatili e in circa 7 anni ne ha realizzate più di 500.

Il signor Zuccarello vive a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, e da quando è andato in pensione si è dedicato alla costruzione di ripari per gli uccellini della zona che, soprattutto nei mesi invernali, hanno bisogno di luoghi sicuri in cui rifugiarsi per non soffrire il freddo.

Il pensionato costruisce per loro delle casette e poi le posiziona sugli alberi del bosco, nei luoghi in cui ritiene più opportuno ma le regala anche nei mercatini e nelle fiere dedicate agli uccelli.

Negli ultimi 7 anni ne ha costruite oltre 500, tutte realizzate con legno di recupero, soprattutto di faggio, rovere e frassino.

Come ha raccontato lo stesso Ermes in un’intervista:

Ho iniziato questa attività perché ho sempre avuto la passione per la natura, per l’osservazione della fauna e in particolare per gli uccelli. Così, da autodidatta, ho iniziato a costruire questi ripari per i volatili.

Ermes è un ex operaio e in fabbrica si occupava della saldatura di componenti e materiali in metallo, competenze che sono tornate utili anche in questa sua nuova passione che tanto bene fa a questi animali che, soprattutto d’inverno, sono indifesi e vulnerabili.

Fonte: La Tribuna di Treviso

