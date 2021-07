Non solo aragoste: presto nel Regno Unito potrebbe essere vietato bollire vivi anche polpi e calamari

Il Regno Unito potrebbe presto vietare la crudele pratica di immergere le aragoste vive in acqua bollente in un disegno di legge storico che riconoscerà anche i molluschi come esseri senzienti

Si tratta di “una pratica crudele e inutile”, per questo motivo il Governo del Regno Unito, nell’ambito del piano di azione emanato per modificare le leggi sul benessere animale, potrà presto inserire il divieto di questa usanza diffusissima e non solo: prevista una serie di nuovi emendamenti alla legge sul benessere degli animali che vedrebbe anche altre forme di vita come granchi, polpi o calamari riconosciuti come esseri senzienti che possono provare dolore.

Il progetto di un rinnovamento delle leggi attuali, noto come Animal Sentience Bill, è stato reso noto di recente ed è al voto alla Camera dei Lord. Per ora riguarda solo gli animali vertebrati, ma sono state le proteste delle associazioni animaliste ad indurre il Governo a ragionare anche sulla necessità di includere in queste misure anche crostacei e molluschi cefalopodi.

Un dibattito oramai datato e che l’anno scorso era esploso quando i veterinari membri della British Veterinary Association avanzarono l’ipotesi di un prevedere l’obbligo per i ristoranti di stordire gli animali prima di gettarli nell’acqua bollente.

Il procedimento al vaglio nel Parlamento inglese, però, vuole andare oltre: un emendamento presentato dalla baronessa Hayman di Ullock richiede, infatti, che vengano vietati anche impacchettamenti e spedizioni via posta di crostacei vivi. Anche la Conservative Animal Welfare Foundation (Cawf) ha chiesto che le specie protette dalla nuova legge siano ampliate: secondo loro, aragoste e polpi sono creature in grado di provare piacere e dolore. The Government appears set to back proposals being put forward by Lords which would ban lobsters being boiled alive in the UK. Read more here: https://t.co/v5ijkeZSui — Animals Matter (@AnimalsMatterGB) July 8, 2021