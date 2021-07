Le api orfane incontrano per la prima volta la loro nuova regina: l’affascinante inchino di Sua Maestà al popolo🐝

È l’unica femmina fertile dell’alveare, leader incontrastato dell’arnia: l’ape regina è il cardine della società più perfetta e articolata del regno animale. E la sua grandiosità è tutta racchiusa in questo video.

Su Twitter, infatti, abbiamo scovato pochi secondi pubblicati da un apicoltore, Marco Valsesia, che sui social trasferisce tutta la sua passione.

Tra gli altri, ha pubblicato un video in cui “lascia andare” una nuova ape regina vergine tra api orfane.

Non era un blocco di covata, ma una situazione di emergenza di un nucleo in cui hanno eliminato la vecchia regina, spiega Marco in un tweet.

Eccolo, lo spettacolo è sorprendente:

Quasi dimenticavo di mostrarvi il primo contatto di una regina con api orfane (di un nuovo sciame). Molto timida inizialmente sua maestà e poi sembra quasi inchinarsi al popolo🐝 pic.twitter.com/58yRZSdQBk — Marco Valsesia 📚📖✒️🐝🍯🧭🌹 (@marco_valsesia) July 15, 2021

La vita (difficile) della regina

Se le celle delle operaie sono esagoni di forma regolare ben allineati sullo stesso piano, il trono della regina somiglia a un bozzolo allungato, adatto a ospitare un individuo più grande degli altri. Tra le api da miele (Apis mellifera), la regina raggiunge i 18-20 mm di lunghezza, mentre le operaie i 10-15 mm e i fuchi, i maschi di ape, i 15-17 mm.

Perché è leggermente più grande l’ape regina? Perché si nutre di pappa reale, che altro non è che una secrezione molto proteica prodotta dalle ghiandole delle giovani operaie. L’uovo prescelto viene messo nella cella reale e nutrito dalle operaie con pappa reale per 16 giorni; tutte le altre uova, alloggiate nelle cellette esagonali in serie, riceveranno pappa reale per i primi tre giorni e poi polline e nettare.