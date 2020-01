Che fine hanno fatto le api sopravvissute all’incendio di Notre Dame?

A dieci mesi dal devastante incendio di Notre Dame, le tre colonie di api che vivono sul tetto della cattedrale stanno bene, prosperano e sono pronte a produrre miele anche quest’anno.

L’apicoltore che si occupa di questi alveari urbani, Sibyle Moulin, è riuscito a visitare le api, constatando di persona la buona salute dei 30-45mila impollinatori.

Ad aprile dello scorso anno, le tre colonie di api mellifere che risiedono dal 2013 sul tetto di Notre Dame sono miracolosamente sopravvissute alle fiamme.

All’epoca si era molto temuto per le migliaia di api di Notre Dame che, sebbene non raggiunte direttamente dalle fiamme, hanno dovuto fare i conti con temperature di circa 800°C e fumi tossici.

Nei giorni successivi al terribile incendio, le immagini riprese dai droni hanno mostrato che gli alveari erano intatti e al loro posto e che le api erano fortunatamente vive.

Gli insetti non hanno infatti abbandonato la regina, ma si sono rimpinzati di miele e sono rimasti insieme per proteggere le loro colonie.

“Abbiamo esaminato le immagini satellitari e abbiamo visto che gli alveari erano intatti e non erano stati rovesciati e non c’erano pozzanghere di cera sotto di loro. La cera si scioglie intorno ai 70 ° C, ma non erano stati influenzati dal calore.

Non eravamo preoccupati per il fumo, perché lo usiamo per sedarli, così sapevamo che sarebbero semplicemente andati a dormire intorno alla regina”, ricorda Moulin.