Anche il Galles vieta gli animali selvatici dai circhi

Una giornata storica per gli animali! L’uso delle specie selvatiche nei circhi itineranti è stato vietato anche in Galles.

Una decisione che allunga la lista dei Paesi e delle città che hanno detto stop alla loro sofferenza per divertimento.

Il progetto di legge, presentato poco più di un anno fa, è stato appena approvato a seguito di una consultazione che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini.

Divieti simili sono stati introdotti anche in Scozia e in Inghilterra, ma la legge in Galles è stata ritardata a causa della pandemia di coronavirus.

“Questo disegno di legge affronta le preoccupazioni etiche delle persone in tutto il Galles vietando l’uso di animali selvatici nei circhi itineranti. L’uso di animali selvatici per l’intrattenimento è obsoleto. Gli animali selvatici sono esseri senzienti con bisogni complessi e non dovrebbero essere visti come prodotti per il nostro divertimento”, ha detto Lesley Griffiths, Ministro dell’Ambiente.

La norma ora dovrebbe entrare in vigore il 1 ° dicembre, superato il suo ultimo ostacolo legislativo.

“Non vedremo mai più leoni e tigri trainati in giro per il paese sui camion, elefanti costretti a vivere in catene e animali selvatici picchiati in nome dell’intrattenimento. Oggi il sipario si chiude definitivamente su più di un secolo di sofferenza in Gran Bretagna”, conclude Jan Creamer, Presidente di Animal Defenders International.

Fonti: ADI/ Gov Wales/ RSPCA

