Animali al freddo e in gabbie strettissime. Ispezione della Asl al circo Orfei di Torino

Ancora animali sfruttati fino allo stremo per il “divertimento” delle persone che si recano al circo. Questa volta a Torino sono stati trovati una zebra, una tigre e persino un dromedario al gelo e chiusi in gabbie strettissime.

A denunciare quanto accadeva fuori dal circo Orfei alla Pellerina di Torino sono stati ieri i volontari locali di Meta, Movimento etico per la tutela di animali e ambiente che giunti sul posto hanno visto come vengono trattati gli animali prima e dopo gli spettacoli.

Al freddo di questi giorni e in gabbie troppo strette per le loro necessità si trovavano una zebra, alcune tigri e un dromedario che, dopo essere stati sfruttati nello show, rimangono lì in attesa di esibirsi nuovamente.

La zebra, come hanno dichiarato e documentato i volontari, riusciva a malapena a girarsi nella sua stretta gabbia. Nonostante le proteste degli animalisti e la segnalazione alle forze dell’ordine, queste non si sono presentate.

Sono arrivati però i veterinari dell’ASL che hanno fatto un blitz all’interno del circo per verificare le condizioni degli animali. Non sono state rese note eventuali irregolarità registrate. Fatto sta che è la quinta volta dal 26 novembre che i cittadini chiamano per denunciare come vengono trattati gli animali in quel circo.

Purtroppo, finché ci saranno persone che continuano a comprare i biglietti per vedere questi tristissimi spettacoli non finirà lo sfruttamento degli animali.

Boicottiamo e invitiamo a farlo, non c’è altra soluzione!

