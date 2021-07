La sofferenza passata in secondo piano degli animali innocenti bruciati dalle fiamme in Sardegna

Sono stati uccisi dalle fiamme, arsi vivi, hanno respirato fumo e in molti casi sono rimasti soffocati. Se ne sono andati nel silenzio, in preda a terribili sofferenze. Stiamo parlando degli animali che in queste ore hanno dovuto fare i conti, loro malgrado, con gli incendi che hanno colpito la Sardegna.

Quasi 1.500 persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati ridotti in cenere. Ma anche gli animali stanno pagando un prezzo altissimo a causa degli incendi che stanno devastando la Sardegna e in particolare la zona di Oristano. Sono immagini dure quelle che arrivano dall’isola dove cavalli, ma anche pecore, cani, gatti e uccelli sono stati arsi vivi.

Questi ultimi in molti casi non sono riusciti a fuggire, a mettersi in salvo. Le fiamme sono state troppo veloci, il fumo li ha avvelenati. Non c’era alcuna via di fuga ed è così che molti animali hanno perso la vita. Le immagini che oggi circolano sui social fanno venire la pelle d’oca e dovrebbero invitarci a riflettere, ancora una volta.

Chi ha causato tutto ciò,non so se per dolo o negligenza, non pagherà mai, perché lo sappiamo.Che tu sia maledetto, causare morte di animali inermi distruzione della natura libera e selvaggia della nostra #Sardegna è un crimine contro l'umanità.Ora aiutiamo la gente di #Oristano pic.twitter.com/GRu1Pjtc5G — Milko (@milkoscaglione) July 25, 2021

È un bilancio pesantissimo quello del rogo scoppiato nel Montiferru. Non è ancora possibile fare una stima precisa visto che il fuoco, dopo aver percorso circa 50 chilometri dall’Oristanese all’Ogliastra, non è stato ancora domato e continua a minacciare case, campi, animali. Ma di questi ultimi si parla solo come di perdite economiche per il settore dell’allevamento. Eppure, la loro vita va ben oltre il loro valore economico.

Sono stati uccisi, nella loro casa, invasa dalle fiamme in preda a terribili sofferenze. I loro corpi carbonizzati oggi costellano campi e boschi, come un monito per il futuro. Non si sa ancora se gli incendi siano stati di natura dolosa, ma se così fosse sarebbe l’ennesimo atto crudele dell’uomo a danno della Natura e dei suoi innocenti abitanti.

Oggi pioviggina ad Oristano , una mattinata cupa atroce . Il vento sta cambiando a maestrale dicono e forse sarà anche… Posted by Clinica Veterinaria Duemari on Sunday, July 25, 2021

Il cane recuperato a Cuglieri .. non è ustionato , ma investito … ❤ povero .. Posted by Clinica Veterinaria Duemari on Sunday, July 25, 2021

Appena arrivato .. da Cuglieri . Non riesce a respirare , completamente strinato .. sotto ossigeno . Vedremo nei prossimi giorni l’entità del danno alla cute e agli occhi .. tristezza infinita . Posted by Clinica Veterinaria Duemari on Sunday, July 25, 2021

La #Sardegna brucia per mano di bastardi senza scrupoli.Bruciati vivi migliaia di animali.Urge una legge che inasprisca le pene per i #piromani,con previsoni sanzionatorie fino all'ergastolo.Un abbraccio commosso al popolo sardo. #incendi #26luglio #Travaglio #vigilidelfuoco pic.twitter.com/x0pVyO6ggb — Antonello De Pierro (@antondepierro) July 26, 2021

Siamo vicini al popolo sardo, che in queste ore sta soffrendo per tutte queste perdite.

Fonti di riferimento: WWF Sardegna, Regione Sardegna

