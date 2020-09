L’esercito di diecimila anatre che sta ripulendo le risaie dai parassiti: così non c’è bisogno di pesticidi

Un vero e proprio esercito: 10mila anatre liberate nelle risaie per pulire i campi dai parassiti. Così in maniera naturale non c’è bisogno di pesticidi. Un drone dall’alto cattura delle immagini strepitose, sono quelle delle anatre che assalgono una risaia di Nakhon Pathom, in Thailandia, con lo scopo di divorare diversi parassiti. Una pratica molto usata nel Paese che porta dei benefici agli agricoltori che possono così pulire i campi senza intossicare ambiente e cibi con i pesticidi.

