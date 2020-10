L’insolita amicizia tra un bulldog e una volpe, inseparabili come Red e Toby del cartone Disney

Vi ricordate il cartone Red e Toby in cui si parla dell’insolita amicizia tra un cane e una volpe? Ebbene, una storia simile esiste nella realtà. Protagonisti la volpe Marley e il bulldog Ernie.

Quando Pauline Ashanolla, che vive sull’Isola di Wight in Inghilterra, ha salvato un cucciolo di volpe gravemente malato (che ha chiamato Marley), non era sicura di come i suoi cani avrebbero reagito al nuovo arrivato.

Inizialmente preoccupata, la donna si è dovuta presto ricredere. Il suo bulldog Ernie, inizialmente spaventato dalla volpe, ha piano piano iniziato a fare amicizia con questo animale tanto diverso da lui.

Dopo un primo momento di timore, Ernie ha iniziato a dormire un po’ più vicino a Marley e poi, più tempo trascorrevano insieme, e più i due animali si legavano in maniera forte.

“Fanno tutto insieme, sono inseparabili – ha raccontato Pauline – Giocano tra loro tutto il giorno, dormono insieme ogni notte, fanno passeggiate insieme”.

La donna ha aggiunto anche altri dettagli molto teneri sull’amicizia tra il cane e la volpe:

“Se porto Ernie a fare una passeggiata senza Marley, lei si emoziona così tanto quando torna a casa. Impazzisce, lo ama assolutamente. Chiamo Ernie la baby sitter di Marley, se devo fare qualcosa o sono un po’ stanca, gli dico vai a giocare con la tua sorellina. È così bello vedere quanto bene si sono legati, è un’amicizia piuttosto insolita”

Non vi ricorda in modo impressionate la storia di Red e Toby raccontata nel cartone Disney? Un’amicizia che sembra davvero destinata a durare per sempre.

Tuttavia, Paulina ha fatto sapere che questa storia per quanto dolce e tenera, non deve incoraggiare le persone ad adottare le volpi come fossero animali domestici.

“Marley ha dovuto assumere farmaci per così tanto tempo che non posso rilasciarla. Se tornasse allo stato selvatico ora, non potrebbe sopravvivere. Ma non credo che le volpi dovrebbero essere animali domestici. Non voglio che le persone vedano che ho una volpe e possano pensare che dovrebbero fare lo stesso”

Fonte: Fox News

