La sorprendente amicizia tra un cucciolo di Shih Tzu e un pappagallo, divenuti inseparabili (e star di TikTok)

L’amicizia e le simpatie vanno oltre ogni differenza di specie. E, a proposito di amicizie tra animali diversi, su TikTok sta spopolando un filmato che mostra le avventure di un cane e un pappagallo, che si divertono a giocare insieme.

Nel video, pubblicato dall’utente @cutepetowner, vediamo un cucciolo di Shih Tzu che interagisce con un bellissimo Cocorita blu. Basta qualche annusata e leccatina, per conquistare il pappagallo che poco dopo sale sulla schiena del suo amico nuovo canino. Così, il cagnolino inizia a correre e trottare per farlo divertire, proprio come se fosse una giostra. Una scena davvero adorabile!

In meno di un mese il filmato su Tik Tok ha totalizzato più di 38 milioni di visualizzazioni. E, a quanto pare, il cagnolino ama estendere la sua cerchia di amicizie e giocare in particolare con i pappagalli.

In un altro filmato vediamo, infatti, lo Shih Tzu inseguire e leccare un meraviglioso Calopsite. Un siparietto davvero esilarante!

Fonte: TikTok

