Ucciso rarissimo alce bianco considerato sacro dagli aborigeni

Un raro alce bianco è stato ucciso nel nord dell’Ontario in Canada, un animale che gli aborigeni considerano sacro e per questo, offrono una ricompensa a chiunque fornisca informazioni sulla sua morte. Era esattamente quello immortalato dal fotografo Mark Clement che non è un alce albino, ma un esemplare con una variante genetica che consente la colorazione bianca del pelo.

Bracconieri o forse cacciatori, ma gli aborigeni cercano la verità. Nei giorni scorsi la comunità aveva trovato i resti di due femmine di alce, una delle quali un rarissimo esemplare bianco che come dicevamo, dagli aborigeni viene considerato sacro.

“Troveremo le persone responsabili di questo atto insensato”, spiega Troy Woodhouse, membro della comunità di Flying Post che ha offerto una ricompensa di 8mila dollari canadesi, circa 5mila euro, per qualsiasi informazione che permetta di individuare i responsabili. “Mi rattrista che qualcuno abbia ucciso un animale così bello. Nessuno sa esattamente quanti ce ne siano nella zona, quindi la perdita anche di un solo di loro è già troppo”, dice ancora.

Anni fa, mentre lui e sua moglie pescavano nel fiume Groundhog, Woodhouse aveva visto per la prima volta una figura bianca vicino agli alberi. “Ci guardava e vegliava su di noi. È stato molto speciale per me”.

Secondo alcune stime, solo una trentina di esemplari di alce albina vivono nella regione. Questi animali sono stati avvistati in quest’area per la prima volta oltre 40 anni fa, ma solo nell’ultimo decennio hanno ricevuto protezione legale.

