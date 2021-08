Trovano una cucciola di cinghiale abbandonata davanti alla porta, la adottano e ora vive una vita felice

Cosa fareste se trovaste un cucciolo di cinghiale davanti alla porta di casa? Dora Ngai e il suo compagno, grandi amanti degli animali, non hanno avuto esitazioni quando è successo loro. Lo scorso settembre, infatti, la coppia si è svegliata con una grande sorpresa: una cucciola di cinghiale era stato abbandonato in uno scatolone davanti casa loro.

La piccola aveva pochi giorni forse addirittura poche ore di vita, era debole e aveva ancora bisogno delle cure della mamma, della quale però non c’era alcuna traccia.

La cucciola non sarebbe sicuramente sopravvissuta da sola e le alternative non erano molte. La coppia ha dunque deciso di prendersene cura e darle una possibilità, allattandola e accogliendola in casa, insieme agli altri quattro cani membri della famiglia.

Ora, a distanza di quasi un anno, la piccola è decisamente cresciuta e in forma e vive una vita felice insieme agli altri abitanti della casa. La coppia pubblica spesso foto e video di Yezhu e la si può ammirare mentre si scatena nei giochi o si gode un bel bagno in piscina o nei rari momenti in cui riposa, sempre abbracciata a un altro quattro zampe della famiglia.

