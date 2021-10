Aboliamo la caccia: raccolte le 500mila firme per il referendum, ultime ore per firmare

L’obiettivo delle 500mila firme per il referendum che punta ad abrogare alcuni articoli della legge 157/92 così da consentire di vietare la caccia su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, lanciata a luglio di quest’anno dal Comitato sì aboliamo la caccia, ha dunque raggiunto il traguardo, ma non è sufficiente.

Sebbene siano infatti state raccolte le firme necessarie, serve un ultimo sforzo per sopperire alle eventuali firme che potrebbero essere considerate nulle. Si tratta di firme “di sicurezza” per non rendere vano il lavoro portato avanti negli ultimi tre mesi.

LE DATE DELL'ULTIMO #FIRMADAY NAZIONALEAbbiamo raggiunto le 500mila firme necessarie, però servono altre firme di… Posted by Comitato Sì Aboliamo la Caccia on Saturday, October 23, 2021

Oggi è l’ultimo giorno per firmare ai banchetti organizzati in diverse città, mentre chi volesse firmare online potrà farlo fino a mezzogiorno di martedì 26 ottobre.

UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀStiamo raggiungendo un traguardo storico: siamo arrivati alle 500.000 mila firme!Il… Posted by Comitato Sì Aboliamo la Caccia on Saturday, October 23, 2021

Abolire la caccia significa salvare le vite di milioni di animali che ogni anno muoiono inutilmente, ma vuol dire anche rendere i boschi e le campagne più sicuri per noi e per gli animali domestici e risparmiare denaro pubblico destinato al ripopolamento a scopo venatorio.

Fonte di riferimento: Comitato Sì, aboliamo la caccia

