Raro esemplare di cerbiatto albino salvato in strada da un camionista

Orecchie lunghe e un musetto dolcissimo: un raro esemplare di cerbiatto albino è stato avvistato negli Stati Uniti. Il merito è di un camionista che lo avrebbe trovato e salvato dalla strada nella California del Nord, portandolo poi in un centro di soccorso.

Secondo quanto riporta un giornale locale, il piccolo cervo albino con il naso rosa e le grandi orecchie rosate sarebbe stato rinvenuto seduto nel bel mezzo di una carreggiata a Woodland, vicino a Sacramento. Si tratta di un cerbiatto di 3 settimane e il camionista che l'ha trovato aveva creduto in un primo momento che fosse un agnellino.

La madre della cerbiatta non è stata trovata, ma – come spiega Diane Nicholas del Kindred Spirits Fawn Rescue – pare che i cervi abbiano l’abitudine di andare alla ricerca di cibo lasciando spesso i cerbiatti da soli.

Nicholas riferisce anche che questa è la prima volta che prende in cura un cervo albino nei suoi 13 anni di attività nel centro di soccorso e riabilitazione, dove i volontari trattano dai 50 agli 80 cerbiatti all’anno.

“Deve avere un piccolo recinto speciale perché siamo preoccupati per il sole in questo momento – commenta Nicholas al Sacramento Bee. Non ne sappiamo abbastanza di quanto la loro salute possa soffrire”.

Gli albini sono generalmente rari in natura. Secondo il National Geographic, l’albinismo si verifica quando le cellule di un singolo animale non sono in grado di produrre melanina, un pigmento scuro che si traduce in una colorazione normale nella pelle, nelle squame, negli occhi o nei capelli.

È la mancanza di melanina che fa sembrare bianco un animale. Vale la pena notare che essere bianchi non significa che un animale sia un albino. Le tigri del Bengala, per esempio, sono semplicemente tigri che nascono con la pelliccia bianca. Il loro candore non è il risultato di una mutazione genetica. La regola generale per sapere se un animale è un albino è se ha gli occhi rosa o azzurri.

Ed è chiaro che questo tenero cerbiatto americano lo sia. Allora buona fortuna piccolo cervo bianco!

Leggi anche:

Germana Carillo

Foto