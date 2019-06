Isole Fær Øer: uccisi altri 21 globicefali. Massacrati quasi 500 cetacei nel 2019

Non si ferma la mattanza dei globicefali alle isole Fær Øer. Altri 21 animali sono stati massacrati dopo essere stati costretti a raggiungere la riva, spiaggiandosi a Fuglafirður. Sale a 480 il numero di cetacei uccisi solo quest'anno.

**Attenzione questo articolo contiene immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità**

Sale ancora il terribile bilancio del Grindadráp, la caccia ai cetacei nell’arcipelago danese situato nel Nord dell'Atlantico. Il 4 giugno, l'ottavo giorno dall'inizio del Grindadráp, ne sono stati massacrati altre 21.

Il bilancio del 2019 è tremendo. Sono stati uccisi 480 cetacei dall'inizio dell'anno come rivela via Twitter la Blue Planet Society.

21 pilot whales were horrifically and cruelly slaughtered today in the 8th Faroe Islands hunt of 2019.



Total pilot whales and white-sided dolphins killed so far this year now stands at 480.



