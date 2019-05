Una rarità, difficilissima da osservare. Una gazza albina è stata avvistata all'interno di un santuario che ospita fauna selvatica, in Tasmania. Le sue piume candide e il caratteristico occhio rosso non hanno lasciato spazio a dubbi.

Secondo i custodi del parco si tratta di un uccello molto particolare, decisamente socievole e propenso ad accettare il cibo dalle mani, nonostante sia in grado di nutrirsi da solo.

Di gazze così ne nascono una su un milione. Per questo ha stupito ancora di più. L'animale vive all'interno del Trowunna Wildlife Park. Il direttore Darren Rumble ha spiegato:

"È stato trovato alla base di un albero senza possibilità di tornare al nido. Non appena lo abbiamo salvato, sapevamo che ci saremmo presi cura di lui per tutta la sua vita. Se lo avessimo lasciato andare, non sarebbe sopravvissuto più di un giorno".