Le cornacchie attaccano i passanti a Milano: difendono i loro pulcini

Cornacchie sempre più aggressive per difendere i loro piccoli. Decine di segnalazioni arrivano da Milano, dove da qualche giorno, al parco di Pagano, i cittadini si sono trovati davanti a situazioni non proprio piacevoli.



In picchiata verso i passanti se provano ad avvicinarsi troppo ai loro piccoli che non sanno ancora volare e si rifugiano ai piedi degli alberi. Le cornacchie di Milano non perdonano e diventano aggressive per difendere la prole, tanto che per qualcuno è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Succede nel Parco Pallavicino in prossimità della fermata Pagano, dove in tanti accusano le cornacchie che aggrediscono sia persone che cani. Voli planari e beccate decise per chi si avvicina troppo ai loro pulcini. Le uova si sono schiuse da qualche giorno e i genitori vigilano in maniera serrata. I bersagli sono, come dicevamo, cani e persone.

Non è la prima volta che accade, anzi sono episodi che si verificano spesso con le prime nascite. Il consiglio, neanche a dirlo, è di evitare per un po’ di fare i curiosi e di avvicinarsi troppo ai piccoli, potrebbe costare molto caro.

Dominella Trunfio

Foto di repertorio