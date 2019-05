Scatta la foto più incredibile mai fatta a un'aquila

Non credeva ai suoi occhi quando ha visto lo scatto. Una splendida aquila con le ali spiegate ha sfiorato l'acqua regalandogli una foto dalla simmetria perfetta. È Steve Biro l'autore dello scatto che sta facendo il giro del mondo.

Biro ha scattato l'immagine della splendida aquila di mare testa bianca o aquila calva Bruce che vive all'interno del Canadian Raptor Conservancy e l'ha pubblicata per la prima volta su Reddit e su alcuni gruppi Facebook di fotografi.

La foto mostra il rapace mentre sorvola uno specchio d'acqua, con le ali perfettamente aperte. Ma non solo. Coi suoi occhi penetranti sembra fissare esattamente l'obiettivo.

"È perfettamente allineata, entrambe le ali toccano l'acqua", ha raccontato Steve Biro alla BBC. "Quella [fotografia] è quella che mi ha colpito, era più speciale delle altre ma non sapevo ancora che avrebbe avuto tutto questo seguito tra la gente".

Proprio così. La spettacolare immagine è stata apprezzata e condivisa in tutto il mondo. Gli uccelli non si lasciano quasi mai immortalate dai fotografi che visitano la Canadian Raptor Conservancy, in Ontario. Biro è stato particolarmente fortunato anche se Bruce, col suo volo ravvicinato, lo ha praticamente cacciato via.

"In realtà stava cercando di mandarmi via dal luogo in cui ero appollaiato", ha detto. "Sentivo la brezza delle sue ali mentre volava sopra di me, mentre le altre persone che erano lì ansimavano mentre mi passava sopra la testa: è stato davvero esaltante."

Non appena il fotografo ha lasciato la roccia in cui era disteso, l'aquila ha rivendicato il suo posto e si è piazzata lì.

Vedere il mondo con gli occhi di un bambino. Steve Biro con la sua fotografia prova a farlo da oltre 10 anni e oggi è stato davvero fortunato.

