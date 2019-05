Anche a Novara arriva l’ambulanza veterinaria, ovvero il pronto intervento per i nostri amici a quattro zampe. A partire dal 1 giugno, il servizio sarà attivo su tutto il territorio.

Pionieri erano stati molti comuni di Piemonte, Lombardia e Liguria dove il servizio Ambulanze veterinarie onlus è già attivo per garantire soccorso a ogni specie animale. Infatti, all’interno delle ambulanze ci sono gabbie di contenimento per assicurare trasporto in sicurezza, recupero di animali e feriti senza creare ulteriore stress.

“Oltre alle emergenze il servizio può essere esteso al trasporto dell'animale pre e post operatorio ed all'accompagnamento allo studio veterinario di persone anziane o disabili che trovano oggettive difficoltà nello spostamento dell'animale”, si legge sul sito del servizio nazionale.

Considerata la sempre più crescente sensibilità della popolazione alle problematiche animali ed alle richieste di soccorso, il servizio è di pubblica utilità. Il numero per le chiamate d'emergenza, attivo 24 ore su 24, è questo 331.4824724

Mentre chi volesse diventare volontario di una delle ambulanze attive può trovare maggiori informazioni qui

