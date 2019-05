Avvistato il primo panda completamente albino della storia, filmato nella foresta cinese

Una scoperta straordinaria è stata fatta nella Riserva naturale nazionale di Wolong, nella provincia cinese del Sichuan: un raro esemplare di panda gigante completamente albino è stato ripreso da alcune telecamere tra le foreste di bambù della Cina sudoccidentale. Il primo mai visto in natura.

Lo ha annunciato l’amministrazione della riserva naturale, che racconta che il panda è stato ripreso a metà aprile da un telecamera a infrarossi a quota 2 mila metri.

Il panda, ripreso mentre attraversava la foresta, aveva occhi rossi e nessuna macchie sul corpo.

"A giudicare dalle immagini, il panda è albino, di età tra uno e due anni", spiega Li Sheng, ricercatore dell’Università di Pechino e specialista di orsi che ha studiato le immagini. Secondo Li, l’animale è un raro esemplare di panda selvatico interamente bianco, a dimostrazione che il gene dell’albinismo esiste nella popolazione selvatica dei panda giganti di Wolong.

“Il panda sembra essere forte e i suoi passi sono fermi, un segno che la mutazione genetica potrebbe non averne del tutto ostacolato la vita”, ha detto Li.

La riserva naturale prevede di installare più telecamere a infrarossi per osservare la sua crescita e come interagisce con altri panda giganti dell’area.

Gli animali con albinismo – che sono caratterizzati cioè da mancanza di melanina o pigmento della pelle – sono spesso a maggior rischio dai predatori in natura in quanto possono essere individuati più facilmente e avere una vista peggiore.

Il panda gigante è classificato come vulnerabile dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. Secondo il World Wife Fund for Nature, ci sono 1.864 esemplari rimasti in natura.

Germana Carillo