L'elefantino cade stremato a terra, ma è costretto a rialzarsi per il tour turistico

Cade per terra stremato dalla fatica e dal caldo. Le immagini dell’elefantino con una corda al collo che si accascia al suolo, hanno fatto il giro del mondo e mostrano, ancora una volta, cosa si cela dietro il nostro turismo.

Una mamma che cerca di far rialzare il proprio cucciolo che con una corda al collo è costretto a stare tutto il giorno sotto i flash dei turisti. Succede a Pattaya, in Thailandia e l’animale che vedete in questo video straziante è uno dei tanti pachidermi sfruttati per il turismo.

E non ci si ferma davanti a nulla, neanche quando l’elefantino stremato si accascia a terra. Cosa ci mostrano queste immagini? Mamma elefante trasporta turisti e il piccolo pachiderma è costretto a fare un lungo tour insieme a lei. Una manciata di bath per il classico giro in groppa all’elefante all'interno del Nong Nooch Tropical Gardens, un giardino botanico a due passi dalla città.

Così il piccolo elefante di un anno circa, non ce l’ha fatta più, si è accasciato fino a quando la mamma non è riuscito a farlo rialzare. Purtroppo per lui però è ricominciato il giro nonostante le lamentele dei turisti presenti.

La carovana è ripartita in maniera del tutto normale. E allora ci chiediamo: che serve indignarsi a posteriori se poi non si ha neanche il buonsenso di scendere dalla groppa di mamma elefante e di smetterla di alimentare questo inutile business che frutta gli animali?

Dominella Trunfio