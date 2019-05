Salva 3 cuccioli di capriolo scivolati nell'acqua a Garlasco

Si è accorto che tre cuccioli di capriolo stavano annegando e non ci ha pensato due volte. Si è tuffato nel fossato in cui i piccoli annaspavano e li ha tratti in salvo.

È accaduto a Garlasco, in provincia di Pavia, dove nei giorni scorsi Johnny Consaga ha restituito alla vita i tre caprioli.

L'uomo, un quarantenne delle zona, è un agricoltore e, per fortuna degli animali, si trovava al posto giusto nel momento giusto. Consaga stava facendo un giro nella sua proprietà, in zona Bozzola, quando ha visto i tre cuccioli di capriolo dentro un fossato.

Così si è subito lanciato nello specchio d'acqua e ha afferrato uno a uno i piccoli, adagiandoli sulle sponde. Un gesto eroico che non è passato inosservato.

In linea di massima, quando si avvista un piccolo di capriolo, così come quello di un cervo, non si deve mai toccare o portare via il cucciolo apparentemente abbandonato.

Accade infatti che la mamma sia allontani per procacciarsi il cibo o per distrarre potenziali predatori, per poi ritornare a riprenderlo. Toccarlo o spostarlo significa condannare a morte il piccolo. Non è stato il caso di Johnny Consaga visto che i tra animali stavano annegando.

In ogni caso, se vogliamo aiutare davvero eventuali animali selvatici in difficoltà e feriti, occorre contattare i servizi faunistici provinciali oppure gli uffici dei parchi o il Corpo Forestale dello Stato al numero 1515.

