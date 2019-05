La triste fine del capodoglio rosa spiaggiato in Sicilia: su un fianco profonde ferite

Un ritrovamento che lascia ancora una volta perplessi. Un capodoglio rosa di circa sei metri è stato trovato spiaggiato a Lascari in località Satinelle, in Sicilia. L’animale aveva tagli visibili sul fianco.



Questa volta a uccidere non è stata la plastica, ma si tratta pur sempre di una morte non dovuta a cause naturali. Il capodoglio trovato tra Lascari e Cefalù aveva dei tagli su un fianco, quindi secondo una prima ricostruzione, si sarebbe ferito per colpa di un’imbarcazione o perché colpito dalle eliche di un natante.

Spinto poi dalla corrente, il capodoglio rosa è arrivato in spiaggia dove è stato avvistato dai residenti della zona. Ma solitamente nel palermitano, questi avvistamenti sono inusuali, ma purtroppo non è la prima volta che parliamo di capodogli spiaggiati. Come dimenticare quello morto perché aveva 30 chili di rifiuti nello stomaco? E quello che aveva un feto in pancia, morto anch’esso per l’inquinamento?

Adesso questo nuovo ritrovamento pone di nuovo l’accento sui pericoli che corrono gli animali marini: dalla plastica fino al problema imbarcazioni che spesso li colpiscono, causandone poi la morte.

Ecco le tristi immagini:

