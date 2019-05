L'incredibile storia dei quattro cuccioli di volpe nati dopo che la loro mamma era morta investita

Ha eseguito un cesareo d’emergenza in condizioni davvero incredibili. Il contadino Chris Rolfe aveva visto una volpe morte sul ciglio della strada, fermandosi ha scoperto che qualcosa ancora si muoveva nella pancia dell’animale. Ha eseguito un taglio facendo nascere 4 cuccioli.

E’ successo lunga la la A272 vicino a Cowfold nel West Sussex. Chris Rolfe, contadino di 24 anni stava tornando a casa, quando la sua attenzione è stata attirata da una volpe che giaceva sul ciglio della strada. Il ragazzo si è subito avvicinato per soccorrere l’animale, notando così che qualcosa si muoveva nella sua pancia sebbene l’animale fosse morto.

Ha preso così il suo coltello e ha eseguito un cesareo di fortuna facendo nascere quattro piccole volpi. Pur non essendo un veterinario, Chris aveva già eseguito questa operazione con un animale della sua fattoria.

Il contadino ha portato con sé le piccole volpi. Oggi hanno sette settimane e Chris sta lavorando di concerto con l’organizzazione benefica che si occupa di volpi, per farli crescere ancora un po’ e poterle poi reinserire in natura.

Queste simpatiche volpi si chiamano Ginger, Biscuit, Big tip e Little tip e stanno tutte bene.

"Quando ho visto la volpe in strada, mi è venuto d’istinto soccorrerla. Ho dovuto eseguire il cesareo immediatamente perché ogni minuto può essere cruciale. Dopo averli fatti nascere li ho portati da mia madre per prendersi cura di loro i primi giorni”, spiega Chris.

Guarda il video:

Uno dei cuccioli oggi:

La madre di Chris collabora da tempo con il progetto Fox e sapeva bene come comportarsi. Dopo aver ripulito i cuccioli come avrebbe fatto mamma volpe, gli animali sono stati messi al caldo. Oggi crescono sani e forti e stanno facendo un percorso di reinserimento in natura, dopo i sei mesi, infatti, torneranno finalmente liberi.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto