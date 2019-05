Il miracolo dei tre cerbiatti nati dopo che la loro mamma era morta investita accidentalmente

Un vero e proprio miracolo, perché questi tre cerbiatti sono riusciti a nascere. Mamma cerva era stata investita accidentalmente da un auto, per lei non c’è stato niente da fare, ma i tre cuccioli sono nati grazie all’intervento dei soccorsi.

Adesso stanno bene e sono al sicuro dopo essere stati salvati dalla polizia locale. Ma non si può non parlare di un piccolo miracolo.

Accidentalmente un uomo ha investito un cervo femmina incinta, a poco è servito chiamare immediatamente i soccorsi, perché quando gli agenti sono arrivati, per l’animale non c’era più nulla da fare.

E’ successo lunedì sulla B39 di Spira in Germania. Il soccorritore di animali Michael Sehr è riuscito a far nascere i tre cuccioli, anche se sono prematuri.

La polizia locale ha messo i cerbiatti sul sedile della volante, con coperte calde.

Guardate che meraviglia:

Gli animali sono stati poi trasferiti in un centro di salvataggio della fauna selvatica perché hanno bisogno di essere alimentati artificialmente e anche se non vedranno più la loro mamma, stanno bene e stanno reagendo alle cure.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto