Piccione supera i limiti di velocità e l’autovelox lo pizzica. Lo scatto fa il giro del web

Anche gli uccelli superano frequentemente i limiti di velocità e per questo sono a rischio multe da parte degli autovelox. Questa simpatica storia arriva dalla Germania dove un piccione è stato “pizzicato” a volare troppo velocemente da un autovelox che ovviamente era lì per immortalare gli automobilisti.

Venticinque euro di multa è quanto dovrebbe essere notificato al piccione che vedete in foto, se solo fosse reperibile. E’ proprio lui infatti che, volando a 45km/h su una strada tedesca, ha superato di 15 km il limite di velocità che in quel punto impone i 30 km/h.

Le fotocellule dell’autovelox che si trova sulla strada residenziale della tranquilla cittadina di Bocholt, nella Renania occidentale, sono molto precise e non hanno risparmiato neppure lui.

L’insolita infrazione risale in realtà a febbraio, ma solo nei giorni scorsi il municipio della cittadina ha voluto condividere la curiosa notizia sulla sua pagina Facebook per movimentarla un po’ e far fare quattro risate a chi la segue.





E l’impresa è riuscita appieno, anzi meglio delle aspettative dato che il simpatico scatto del piccione ha fatto il giro del web, varcando anche i confini tedeschi, e si è guadagnato un sacco di commenti scherzosi.

C’è chi propone ad esempio di convertire la multa per il volatile in un obbligo a servire la comunità, naturalmente come piccione viaggiatore!

Leggi anche:

Francesca Biagioli