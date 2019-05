Cucciolo di cane ustionato trovato dentro una busta di plastica in una discarica

Hope, il cucciolo ustionato e gettato nella spazzatura

Chiuso in una busta di plastica, con il corpo gravemente ustionato e parte della coda mozzata. Un cucciolo di cane è stato ritrovato in un cassonetto della Coachella Valley e adesso, si indaga per trovare il colpevole di un gesto così crudele.

Qualche giorno fa, nella stessa città, un video aveva incastrato una donna che aveva gettato sette cuccioli nella spazzatura come se fossero dei vecchi stracci.

Una nuova straziante storia di maltrattamento di animali arriva mentre in Italia si discute al Senato un disegno di legge con pene più severe e carcere, per chi compie atti di questo genere nei confronti di creature indifese.

Il cucciolo chiamato Hope dalla figlia della donna che l’ho ritrovato nel cassetto della spazzatura per caso (aveva sentito dei lamenti) è adesso sotto osservazione e in cura nella clinica di Animal Hope and Wellness Foundation che offre una ricompensa di 10mila dollari a chi fornirà informazioni utili per trovare chi ha gettato il cane dopo averlo torturato.

La scoperta del cucciolo è stata inquietante. A sentire dei lamenti è la madre di Alejandra Espinoza Zazueta che avverte la figlia e altre persone della zona. Insieme trovano il sacchetto di plastica con il cucciolo coperto da ustioni di terzo grado sulla pelle.

"Non sapevamo se ce l'avrebbe fatta. Abbiamo avvertito subito lo sceriffo per denunciare il reato", spiega la ragazza.

Hope è stato poi portato in una clinica e in città è stata lanciata una raccolta fondi per pagare le spese veterinarie e adesso si trova all’Animal Hope and Wellness Foundation.

"Ha avuto gravi ustioni che coprono circa il 30 percento del suo corpo, causandogli una perdita di pelle. Questo tipo di lesioni è causato da una grave ustione termica o dall'esposizione a sostanze chimiche corrosive", si legge sul sito della fondazione.

Hope è ancora tanto debole, risponde alle cure, ma la situazione non è delle migliori. I medici tuttavia sono ottimisti sul pieno recupero. Il cucciolo ha già trovato una casa, quella della famiglia che lo ha salvato. Ma adesso è necessario trovare anche i colpevoli.

