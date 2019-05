Ecco perché questo leone fa la radioterapia in un comune ospedale in Sud Africa

Sicuramente un paziente fuori dal comune. Da un ospedale del Sud Africa arrivano le immagini di Chaos, un leone di 16 anni che sta facendo la radioterapia. Ma i macchinari che vedete non si trovano in una clinica veterinaria, ma in un nosocomio vero e proprio.



Succede al Muelmed Mediclinic, nel nord-est del Sud Africa, dove questo leone viene curato in un ospedale per via del suo cancro al naso. Il leone vive purtroppo al Lory Park Zoo e da tempo è malato, anche se ci sono buone possibilità di ripresa.

Non essendoci una clinica veterinaria con macchinari adatti alla radioterapia, il leone è stato portato nell’ospedale cittadino per i primi trattamenti. Chiaramente con le dovute precauzioni per evitare lo scompiglio tra i pazienti ricoverati.

"Non c'erano altri pazienti umani in giro mentre era in cura e lui è entrato nell'ospedale attraverso una porta sul retro", ha detto il medico Hanri Reynolds.

Chaos è curato da un equipe di cinque radioterapisti e da un oncologo e dovrà fare in tutto tre trattamenti. Speriamo si rimetta presto, anche se alla fine tornerà allo zoo, dove vive da quando aveva pochi giorni.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Fonte e foto