Lo smartphone cade in mare e il beluga lo restituisce. Guarda il video

Lo smarthpone cade accidentalmente in acqua e a raccoglierlo è un beluga che senza timore, si avvicina all’imbarcazione e lo restituisce. Se non ci fosse un video ad avere immortalato il tutto potrebbe sembrare una fake news, ma le immagini ci sono e sono davvero incredibili.

Un video di pochi secondi che è diventato virale in rete. Il beluga sale a galla e ha con sé in bocca lo smartphone finito in acqua per caso. E’ successo in Norvegia e le immagini sono state condivise su Instagram, guardate:

Come sappiamo, i cetacei hanno delle relazioni complesse tra loro, ma diversi studi sono riusciti a dimostrare che il loro cervello sotto alcuni aspetti, somiglia a quello umano.

Per questo motivo sono abituati al branco, come balene e delfini, e capita spesso di immortalati in situazioni curiose: collaborano e giocano con altre specie, prendendosi cura a volte di prole che non è la loro e questa volta, il beluga ha dato una mano al suo amico umano.

Dominella Trunfio