Trovano gatto chiuso da 45 giorni in un container sbarcato a Milano dalla Cina

Ha fatto praticamente il giro del mondo il gatto di circa 8 mesi che dalla Cina è sbarcato a Pioltello, in provincia di Milano, nascosto in un container per 45 giorni. Bianco e rosso, emaciato, privo di forze e dolcissimo, il micio ora è sotto le cure amorevoli dei veterinari dell'Ats, ma deve restare in isolamento perché non ha le certificazioni sanitarie.

A ritrovarlo è stato un funzionario della dogana di Pioltello che, tra il normale carico, si è visto spuntare anche il piccolo micio raggomitolato e stremato.

Secondo quanto ricostruito poi dai medici che lo hanno accolto, il gattino sarebbe stato rinchiuso nel container partito dalla Cina e giunto al porto di Genova più di 30 giorni fa. Un lasso di tempo cui si devono aggiungere anche almeno i 10 giorni necessari per il fermo doganale e per i successivi controlli.

Un viaggio lunghissimo, dunque, che il micio si è trovato costretto a compiere, chissà perché, rinchiuso in un container senza acqua né cibo e con pochissimo ossigeno.

"Di certo avrà trovato qualcosa da mangiare tra i cartoni che costituivano il carico – racconta il veterinario dell'Ats di Milano Fabio Maffioletti – per i primi giorni l'abbiamo alimentato con le flebo, ma ora si sta lentamente riprendendo e ha appena cominciato a mangiare da solo".

In attesa di conoscere le condizioni cliniche definitive del piccolo peloso, i medici hanno deciso di omaggiare le sue origini e chiamarlo "Cina": nei prossimi giorni, appena inizierà a rimettersi, potrà essere sottoposto a una visita medica completa oltre che alle vaccinazioni necessarie.

Ben arrivato e buona fortuna piccolo Cina!

