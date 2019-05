Una gatta adotta quattro cuccioli di scoiattolo e li tratta come se fossero suoi

Il mondo animale ha tanto da insegnarci in fatto di amore e solidarietà, anche tra razze differenti. E’ il caso di questa gatta che non si è fatta problemi ad adottare 4 cuccioli di scoiattoli rimasti orfani allattandoli come se fossero figli suoi.

La protagonista di questa storia si chiama Pusha ed è una gatta che vive a Bakhchisaray, città che si trova vicino alla capitale della Crimea. L’amorevole mamma ha trovato alcuni cuccioli di scoiattoli rimasti soli e non ci ha pensato due volte: li ha adottati.

Da quel momento la gatta e gli scoiattolini dormono, mangiano e giocano insieme. Sostanzialmente vivono come se fossero una famiglia, indipendentemente dal fatto che non appartengano alla stessa razza.

Pusha appena sente piangere i piccoli li allatta e li nutre con amore come se fossero i suoi veri figli. Nelle fotografie scattate dalla Reuters è possibile vedere gli scoiattoli rannicchiati e addormentati insieme a mamma gatta che si fanno le coccole, si arrampicano su di lei e in alcuni casi sembra che si scambino dei baci.

Pusha the cat is seen with one of four orphaned baby squirrels it adopted at a park in Bakhchisaray, Crimea, and more photos of the day: https://t.co/C2BNsjbX56 📷 Alexey Pavlishak pic.twitter.com/fka79DIlCW