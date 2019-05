Vittoria! Il Regno Unito vieta gli animali selvatici al circo

Niente più animali selvatici nei circhi itineranti del Regno Unito. Zebre, tigri, cammelli, elefanti e via dicendo, saranno banditi dagli spettacoli di tutto il paese inglese.

Certo dovremo aspettare il 2020, e vorremmo che la regola valesse per tutti gli animali e non solo per quelli selvatici: ogni essere vivente ha diritto a vivere in libertà, nel proprio habitat naturale e lontano da gabbia e cemento. Ma è comunque una mezza vittoria.

Se ne parlava dal lontano 2013, ma adesso finalmente il Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (DEFRA) ha definitivamente deciso che dal prossimo anno, nel Regno unito, non si assisterà più a spettacoli impietosi dove la tigre è costretta a saltare il cerchio di fuoco durante il circo itinerante.

Dietro la decisione ci sarebbero dei motivi etici: dopo la denuncia delle condizioni in cui vivono gli animali al circo, sembra finalmente che qualcosa si stia muovendo.

L’opinione pubblica è stufa di vedere animali tenuti in minuscole gabbie, sottoposti a duri addestramenti e maltrattamenti. A dirlo sono i sondaggi inglesi, in cui la gente si è detta favorevole al circo senza animali.

I know how many people in Dudley South are concerned about the conditions that too many circus animals are kept in. I’m pleased that the Government is taking action to protect these magnificent wild animals. pic.twitter.com/3U4kxa9PpR — Mike Wood (@mikejwood) 1 maggio 2019

Divieti simili sono stati già annunciati in oltre 50 paesi. Come sappiamo, in Italia è stato votato un graduale superamento e la normativa relativa ai circhi è inserita nella Legge del Codice dello Spettacolo n.4652.

Anche nel Regno unito a fare la differenza sono state le indagini e le battaglie condotte dai gruppi animalisti come l’Animal Defenders International (Adi).

“Da anni portiamo avanti campagne per fermare le sofferenze degli animali nei circhi di tutto il mondo. Ora siamo lieti che un divieto sia finalmente imminente - ha detto Jan Creamer, presidente dell’Adi -. I circhi non sono in grado di soddisfare le esigenze degli animali in piccole strutture mobili e la nostra organizzazione ha ripetutamente documentato sofferenze e abusi”.

Finalmente una misura a favore dei nostri amici animali, ma noi ci auguriamo di non vederne mai più nessuno al circo, e non solo quelli selvatici.

Dominella Trunfio