Questa cagnolina ha abbaiato per due giorni per far ritrovare il corpo del suo proprietario

Un uomo di Eatonville, negli Usa, era uscito per fare una passeggiata nei boschi con il suo cane ma non è più tornato a casa. Grazie all’animale però, che abbaiava insistentemente, la polizia è riuscita a trovare lo scomparso che purtroppo era morto durante la camminata.

Una volta arrivata la sera, la moglie ha chiamato la polizia denunciando la scomparsa del marito che non era tornato a casa dopo un’escursione con il suo cane. L'uomo scomparso era solito fare trekking in solitaria con il suo cane e non lasciava mai detto dove si dirigeva.

Nonostante le ricerche tempestive, gli agenti non riuscivano a ritrovarlo. Era stata anche circoscritta l’area in cui cercare grazie alla cronologia delle ricerche di geocatching dello scomparso che si erano concentrate sull’area di Evans Creek. Era stata infine rinvenuta l’auto ma del proprietario e del cane non vi era alcuna traccia.

A far ritrovare il suo proprietario ci ha pensato allora la cagnolina Daisy che ha trascorso ben due giorni ad abbaiare accanto al corpo senza vita dell'uomo così da attirare l'attenzione.

E’ proprio grazie all’insistenza dell’animale che i poliziotti sono riusciti a riportare a casa il corpo del 64enne che l’autopsia ha poi rivelato essere morto a causa di un arresto cardiaco che l’aveva colpito mentre camminava.

E’ stata una fine molto triste per una ricerca complicata che tutti speravano si concludesse diversamente. Comunque, senza l’abbaiare del suo fedele compagno, l’uomo probabilmente non sarebbe mai stato individuato, come hanno dichiarato gli stessi soccorritori. Il cadavere si trovava infatti all’interno della fitta foresta.



Daisy, dopo aver compiuto l’ultimo gesto d’amore per l’uomo che amava di più, è poi tornata a casa.

Francesca Biagioli