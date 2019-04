Il viaggio dalla montagna al mare: cucciolo di capriolo passeggia sulla spiaggia di Finale Ligure

Probabilmente in tutta la sua vita non aveva mai visto il mare. Così ha lasciato la sua casa, sui monti dell'entroterra per guardare quella enorme e fredda distesa blu. Il protagonista di questa storia è un cucciolo di capriolo.

Il piccolo ha fatto una bella passeggiata dalla montagna al mare, raggiungendo la spiaggia di Finale Ligure. È successo oggi quando, nonostante il maltempo e il freddo, il daino non si è dato per vinto e ha deciso di fare una gita "fuori porta".

A raccontarlo è IGV, che è riuscito anche a immortalare a distanza lo spettacolo del cucciolo che si avvicinava all'acqua con le sue zampe snelle.

Non si sa ancora per quale motivo il capriolo si sia allontanato dal proprio habitat per raggiungere la spiaggia. Alcuni curiosi lo hanno fotografato mentre si trovava sul litorale dei bagni Finalpia.

Ma non è stato l'unico. Si tratta infatti del secondo avvistamento nel giro di pochi giorni. La scorsa settimana, infatti, un altro giovane capriolo smarrito, forse alla ricerca di cibo, si era spinto fino in via Brunenghi. Lì era stato soccorso dagli agenti della polizia municipale, dai vigili del fuoco e dal servizio veterinario dell’Asl2 savonese.

Storia simile anche lo scorso anno alla foce del Tagliamento tra Veneto e Friuli dove sono stati avvistati circa 40 caprioli diretti verso la spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Alcuni hanno raggiunto il mare a nuoto.

Forse gli animali si erano allontanati alla ricerca di cibo, spingendosi anche al di fuori del loro habitat. Va detto anche che in questo periodo dell'anno, i caprioli diventano territoriali e allontanano i piccoli.

Francesca Mancuso

Foto: IGV