L'orango che combatte contro i bulldozer nel documentario di David Attenborough ha commosso tutti

La forza e la disperazione di un orango che combatte contro un bulldozer che sta per distruggere il suo habitat naturale ha fatto il giro del mondo e commosso tutti, grazie all’ultimo documentario di David Attenborough.

Ieri sulla BBC è andato in onda “Climate Change: The Facts” in cui il noto divulgatore scientifico e naturalista David Attenborough, (autore anche della docu-serie “Il nostro pianeta”), ha messo di fronte agli occhi di tutti la cruda realtà, ossia quanto le nostre sconsiderate azioni e abitudini stiano danneggiando il pianeta.

Nel documentario si spiega come la crescente domanda di olio di palma, tipo di grasso vegetale che tutti noi ormai conosciamo, stia portando alla deforestazione su larga scala.

Per soddisfare le richieste del mercato che utilizza questo prodotto non solo nel campo alimentare, enormi aree di foresta pluviale vengono abbattute e sostituite con piantagioni di palma. Il documentario, tra le altre cose, mostra un orango che, circondato da un paesaggio in rovina, supera un albero caduto e, per difendere il suo territorio, cerca di colpire un bulldozer prima di precipitare a terra.

Gli spettatori sono rimasti scioccati dopo aver assistito in tv all’inutile ed impari battaglia dell’orango contro il bulldozer e in molti hanno espresso il proprio disappunto sui social.

Seeing the Orangutan trying to stop the bulldozer broke my heart#ClimateChangeTheFacts — Craig Fleming (@CraigFlem1ng) 18 aprile 2019





#climatechangethefacts that #orangutan fighting the digger was one of the saddest things I've ever seen. — Clare Andrews (@foxedme) 18 aprile 2019





The orangutan hitting the digger has broke me 😭#ClimateChangeTheFacts — Steve T (@TToplis1) 18 aprile 2019





Del video, un vero e proprio pugno allo stomaco per tutte le persone che hanno un minimo di sensibilità, abbiamo parlato anche noi. Non è infatti nuovo ma era stato diffuso lo scorso anno da International Animal Rescue e in poche ore, già all’epoca, aveva fatto il giro del mondo. Vecchio ma purtroppo sempre attuale, dato che il problema della deforestazione causata dall’olio di palma è lontano dall’essere risolto.

Difficile restare indifferenti di fronte alla sofferenza di questo animale privato dell’unica cosa che gli occorre per vivere: il suo habitat naturale!

Fortunatamente quell’esemplare all’epoca è stato salvato dai volontari dell’associazione animalista ma tanti altri hanno avuto un destino ben più crudele e sono stati decimati per fare posto alle piantagioni di olio di palma.

In Climate Change: The Facts, Attenborough ha anche avvertito e spiegato che i cambiamenti climatici potrebbero spazzare via intere specie animali, compresi i piccoli organismi che tengono insieme gli ecosistemi del mondo.

Più avanti nel programma, il noto divulgatore scientifico ha spiegato che il cambiamento climatico è la più grande minaccia che il nostro pianeta abbia mai affrontato in migliaia di anni.

Tutti possiamo dare il nostro contributo per aiutare a ridurre gli impatti negativi che abbiamo sul pianeta, rimane quindi sempre valido l'invito a non acquistare prodotti che contengono olio di palma.

Potete vedere l’intero documentario in inglese, direttamente sul sito della BBC ma è necessario prima registrarsi al sito.

Francesca Biagioli