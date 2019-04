Mamma anatra e i suoi piccoli 'scortati' dalla Polizia, l'insolita passeggiata tra le vie di Milano

Una passeggiata con la figliolanza e poi un tuffo nel Naviglio. Non è uno spettacolo che si presenta tutti i giorni quello cui hanno assistito ieri gli abitanti di Milano: mamma anatra con figlioli a seguito che se camminavano tra le strade della metropoli.

Per fortuna a scortare la pennuta mamma e i 6 anatroccoli ci ha pensato la polizia locale. Dritti, fino alla Darsena, con passo fiero e palmato, hanno sfilato sotto gli occhi increduli degli umani passanti.

Un agente che stava tornando alla sede di via Custodi si è accorto di questi teneri animali spauriti in piazza Tito Lucrezio Caro che si districavano nel traffico milanese e li ha accompagnati per circa 500 metri, fino a via Gola, dove si sono rituffati nel Naviglio.

Gli scatti dell'insolita famiglia sono stati pubblicati su Facebook in due social street: quella dei residenti di Baia del Re, dove Alessandra Scoglio ha documentato un loro attraversamento commentando “Traffico in tilt in via Meda, Gentilino e Lagrange, però sono tutti salvi”, e quella dei residenti di via Marco d’Oggiono in cui l’autrice delle foto, Annalisa, spiega di aver “imparato una lezione importante” su come trattare gli animali in difficoltà: “In casi come questi bisogna munirsi di una scatola nella quale mettere i piccoli e accompagnarli, con la mamma al seguito, fino alla Darsena”.

Per tutt* è stato un episodio che ha messo davvero di buonumore, non credete?

Germana Carillo

