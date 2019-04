A quanto pare, c'è una specie di ape che dorme nei fiori ed è adorabile!

Le api dormono accoccolate in un fiore. Gli scatti che mostrano il lato più dolce degli insetti impollinatori

Sapete che esiste una specie di ape che dorme nei fiori? Una coppia di insetti impollinatori è stata immortalata in alcuni dolcissimi scatti che la ritraggono mentre si riposa in un fiore arancione di Globe Mallows (Sphaeralcea).

Come è ormai risaputo, le api sono preziose per la biodiversità del nostro pianeta e anche per la stessa sopravvivenza del genere umano. Sono infatti gli insetti impollinatori più importanti al mondo per le colture alimentari, si stima che un terzo del cibo che consumiamo ogni giorno dipende proprio dal lavoro delle api.

Spesso pensiamo a questi insetti soprattutto nell'ottica della loro utilità, dimenticandoci di quanto sono belli e di quanto possa essere affascinante il loro mondo. A ricordarci questo c'è il fotografo naturalista Joe Neely che ha immortalato due api che si accoccolano in un fiore, mostrandoci così un lato dolce di questi insetti che probabilmente non conosciamo.

E’ lui stesso a raccontare come sono nati gli scatti:

"La storia di queste foto [inizia quando] io e la mia fidanzata Niccole siamo andati alla ricerca di fiori di papavero. Sulla via del ritorno abbiamo visto una macchia di fiori rosa appena fuori dall'autostrada, così ci siamo fermati a fare delle foto. Niccole stava facendo scatti ad una pianta di Globe Mallow che era nascosta in mezzo a tutti questi fiori rosa e ha sentito ronzare le api. Poi si è accorta che alcuni dei fiori avevano api all’interno ma che non si muovevano".

Il fotografo ha allora deciso di monitorare la situazione per un po’ e ha visto che arrivavano altre api. Presto tutti i fiori liberi sono stati occupati da questi insetti e un'ape che era rimasta sola è entrata in un fiore e si accoccolata insieme ad una compagna già presente.

Come molti tra noi, anche Joe non sapeva dell'esistenza di una specie di ape che dorme nei fiori. Si tratta della Diadasia diminuta, in lingua inglese conosciuta come Globe Mallow Bee dato che questo insetto si riposa negli omonimi fiori (Sphaeralcea). Si tratta di una specie diffusa nel centro e nel nord America.

Queste api raccolgono il polline dalla loro pianta preferita, appunto la Sphaeralcea, e svolgono un ruolo chiave nella riproduzione di questi fiori. La utilizzano poi anche per riposarsi, come testimoniano questi bellissimi scatti.

Curiosità sul sonno delle api

Probabilmente non conoscete alcuni dettagli curiosi sul sonno di queste api. Come ha svelato Brandon Hopkins, ricercatore presso la Washington State University:

le api non hanno le palpebre, quindi non è possibile distinguere un'ape che dorme da una sveglia valutando se ha gli occhi chiusi

quindi non è possibile distinguere un'ape che dorme da una sveglia valutando se ha gli occhi chiusi le api che dormono smettono di muovere le antenne che in alcuni casi si posizionano di traverso

Il luogo e la modalità con cui dorme un'ape dipende da dove vive

le api da miele lavorano giorno e notte a turno e dormono all’interno dell’alveare ma i loro modelli di sonno cambiano man mano che crescono

le api più giovani dormono di meno di quelle più anziane

le api anziane dormono tra i 30 minuti e un'ora e mezza ogni notte facendo sonnellini di circa 15-30 secondi alla volta.

Francesca Biagioli