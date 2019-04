Serpenti, non ucciderli! Cosa fare se ne trovi uno in casa o in giardino

Serpenti: se li trovi in casa o giardino non li uccidere. A lanciare l’appello è l’associazione Nautilus Discovery che rinnova l’invito a non fare del male a questi animali, ma rivolgersi direttamente al servizio gratuito di identificazione e collocazione dei rettili nel loro habitat naturale.

Si chiama SOS serpenti ed è un servizio che Nautilus Discovery svolge a Cerveteri e nei comuni limitrofi, venendo in aiuto a chi si ritrova accidentalmente un serpente in casa o nel proprio giardino.

Con l’arrivo della bella stagione, chi vive poco lontano dal centro abitato, può imbattersi in una situazione del genere. Il primo istinto è quello di prendere una scopa o un bastone per cacciare via il serpente. Niente di più sbagliato.

Il serpente non si comporta in maniera aggressiva a meno che non si senta minacciato.

“Mantieni la calma, probabilmente è solo di passaggio, il serpente è spaventato quanto te perché pensa che sia tu il predatore”, spiega Nautilus.

Cosa fare se trovi un serpente in casa o in giardino

Cercando quindi di non entrare nel panico più totale, usiamo la testa. Prima regola: non avviciniamoci troppo e teniamo lontani bambini e animali domestici. Seconda regola: non scappiamo via, ma osserviamolo da lontano.

Siamo in grado di riconoscerlo? Di sapere se è velenoso o meno? Probabilmente chi vive in campagna o fuori dai centri abitati sa quali sono le specie pericolose, nel caso meglio avere una guida o un manuale di fauna selvatica della zona in cui si vive.

Terza regola: non uccidiamo questo animale che come sappiamo, è fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema: tiene sotto controllo insetti e roditori e si nutre di molti infestanti. I cittadini di Cerveteri e comuni limitrofi possono rivolgersi al servizio gratuito di Nautilus che manda un esperto a casa per recuperare il serpente e rimetterlo in libertà nel proprio habitat naturale.

Chi chiamare se trovi un serpente

In generale, negli altri comuni ci si può rivolgere all’Asl veterinaria o alla guardia forestale.

Ricordate che questa è la soluzione migliore per tutti.

I numeri di Sos Serpenti (solo Cerveteri):

3345604517

3701291611

Leggi anche:

Dominella Trunfio