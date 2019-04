A Varese arriva la prima ambulanza veterinaria. Come diventare volontari

Un'ambulanza veterinaria a disposizione per tutta la provincia di Varese. Attivato il servizio di soccorso, che per i primi tempi permetterà di trasportare solo animali domestici insieme al proprietario.

Una bella iniziativa arriva dalla Lombardia. Qui da qualche giorno opera la nuova ambulanza veterinaria grazie al contributo offerto dai tanti volontari. I primi 25 sono pronti e l'ambulanza è attrezzata per ogni evenienza e per prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe.

A gestire il servizio è una onlus che per ogni intervento richiederà un contributo minimo per coprire le spese.

"Siamo attivi ormai da qualche giorno con il primo gruppo di volontari già organizzati in turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 " ha detto Carlo Broggi, coordinatore del servizio.

L’ambulanza in servizio per il momento è una sola ed è un vecchio mezzo non più utilizzabile per il soccorso di persone, sistemato e attrezzato dalla onlus per il trasporto degli animali.

Come contattare il servizio di ambulanza veterinaria

Attivo 24 ore su 24, il servizio al momento prevede il solo trasporto di animali domestici accompagnati dal proprietario o si potranno organizzare trasporti programmati verso cliniche. Il numero di emergenza da chiamare è il 331/4824724.

L'obiettivo è quello di "arrivare a convenzioni con i comuni per poter intervenire e soccorrere anche gli animali trovati per strada" prosegue Broggi.

Come diventare volontari

Visto che il servizio è basato sul lavoro dei volontario, è possibile offrire il proprio aiuto inviando una mail a [email protected]

Francesca Mancuso

