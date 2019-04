Arreda una casetta per gli uccelli epr offrire un rifugio sicuro. Ma quello che è successo è sorprendente e molto tenero

Sembra una casa delle bambole, in realtà è una semplice scatola trasformata in rifugio per volatili. Al suo interno, tutto è curato nei minimi particolari e gli uccellini possono nidificare, entrare e uscire a loro piacimento.

L’idea è di Kate MacRae, esperta e consulente della fauna selvatica, che ha progettato questa casa per uccelli con lo scopo di aiutare questi simpatici animali a nidificare in tranquillità anche nelle città più caotiche.

Con delle semplici scatole vuote e qualche arredo rubato alla casa delle bambole, ha creato dei mini salotti inserendo all’interno una mini telecamera per far vedere in diretta cosa succede all’interno.

Le casette si trovano nel suo giardino a Lichfield, nello Staffordshire e a quanto pare piacciono molto alle cinciallegre che ne hanno approfittato per portarci dentro ramoscelli e altro per adagiare le uova in un comodo nido.

Secondo MacRae, gli uccellini cercano luoghi sicuri anche in città e queste casette gli permettono di stare tranquilli in un momento così delicato. La donna assicura che la telecamera non è invasiva e serve semplicemente per documentare ciò che succede al suo interno a livello comportamentale e scientifico.

MacRae filma da oltre dieci anni la fauna selvatica del suo giardino per studiarne caratteristiche e gesti.

"Ho passato tutto l'inverno a pianificare questa scatola e a sperimentare diversi arredi unendo legno, cartone e carta riciclata. Mi ci sono voluti circa due settimane per ottenere l'interno giusto e diversi giorni per posizionare perfettamente la fotocamera in modo tale che non disturbasse o togliesse spazio agli uccellini", continua McRae.

Guarda il video:

La scatola fa parte di un progetto che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la gente sulla fauna selvatica. Se vuoi dare una sbirciatina in diretta clicca qui.

Dominella Trunfio

