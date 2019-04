I lupi sono salvi: il ministro Costa lancia il nuovo piano che dice no agli abbattimenti

I lupi italiani sono salvi. No agli abbattimenti, perché non servono. Lo dice il nuovo Piano di conservazione e gestione redatto dal Ministero dell'ambiente.

Frutto di un processo di consultazione che ha coinvolto anche Regioni, Province Autonome e ISPRA, il Piano sostituisce quello del 2002 e promette di salvaguardare questa preziosa specie tramite 22 azioni, che hanno ricevuto l'apprezzamento anche delle autorità europee.

Secondo quanto previsto dal piano, i lupi non dovranno essere abbattuti ma si dovrà procedere con

"azioni che a partire da una rigorosa analisi tecnico-scientifica mirano alla conservazione ed alla risoluzione sostenibile dei conflitti con le attività antropiche" spiega il Ministero dell'ambiente. “Con questo piano ribadiamo che non servono gli abbattimenti, ma una strategia, che abbiamo delineato in 22 azioni. Questo non toglie che occorra un continuo aggiornamento delle linee guida del Piano e che altre iniziative verranno prese anche parallelamente, in sinergia col Piano”.