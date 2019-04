L'elefante picchiato a sangue dai suoi conduttori. Il video che li incastra

Una piccola ma significativa vittoria contro chi sfrutta gli elefanti grazie al popolo dei social: un povero pachiderma maltrattato è stato salvato ;grazie a un video postato online, in cui si vedeva chiaramente l'animale mentre veniva picchiato.

Siamo nel distretto di Thrissur, nella regione dell'India del Kerala. Qui è stato ;girato il filmato, successivamente condiviso sui social, che ;mostra i conduttori dell'elefante Karnan picchiare senza pietà ;con lunghi pali metallici. L'animale, ;incatenato ;e stanco, si ;accascia a terra mentre loro continuano ad attaccarlo con violenza inaudita. ;

@vfaes_org has investigated this story. Our founder has filed a complaint against owners & mahouts. A Case was booked by Trissur district forest officers. Mahouts were fired. The elephant has been transferred to Palakkad district, & is being monitored closely by the forest dept.